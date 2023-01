Marcelo realça importância dada a Portugal pela administração Lula

O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, realçou a importância dada a Portugal pela administração brasileira de Lula da Silva na cerimónia de posse do Presidente do Brasil.

"Hoje, no Congresso dos deputados, o primeiro país a ser colocado: Portugal. A cumprimentar o Presidente empossado: Portugal", referiu Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações aos jornalistas, num hotel de Brasília, após a cerimónia.

Interrogado sobre a que se deve, no seu entender, esse destaque dado a Portugal, o chefe de Estado respondeu: "Eu acho que se deve a duas razões, uma formal, outra substancial. Formal: Portugal foi o primeiro país a felicitar Lula da Silva aquando da vitória".

"Substancial: eu penso que há compreensão da importância de Portugal em vários dos domínios de que falou. Por exemplo, na União Europeia, é uma prioridade obviamente o tentar avançar com o dossiê União Europeia/Mercosul. Portugal é importante nisso", acrescentou.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, "Portugal é importante pelo simples facto de haver um português secretário-geral das Nações Unidas" e também "pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa [CPLP]".

"Portugal é importante porque, ao longo do tempo, Lula foi conhecendo muito bem Portugal, conhece Portugal, e conheceu em fases diferentes da sua vida, e quem passou por fases diferentes, no poder e na oposição, sabe de uma constância fundamental da posição portuguesa no mundo", sustentou.

"Por isso, tem lógica isso", considerou.