Lula vai receber Marcelo no Palácio do Planalto

O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, vai reunir-se esta segunda-feira com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto, em Brasília.

A reunião com Lula da Silva, que no domingo foi empossado como 39.º presidente do Brasil, está marcada para as 12h00 locais (15h00 em Lisboa).

Marcelo Rebelo de Sousa já anunciou que Lula da Silva irá a Portugal em visita de Estado e para uma cimeira luso-brasileira entre 22 e 25 de Abril, ressalvando que as relações luso-brasileiras com o presidente do Brasil "estão a começar muito bem".

O Presidente português acrescentou que nessa ocasião deverá também ser feita "finalmente a entrega" do Prémio Camões "há muito tempo para ser entregue a três premiados ao longo dos últimos anos", um dos quais é o cantor brasileiro Chico Buarque.

O chefe de Estado português recebeu Lula da Silva enquanto presidente eleito no Palácio de Belém, em Lisboa, em 18 de novembro.