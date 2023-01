Autoridades tentam resgatar criança de 10 anos presa em buraco com 35 metros

Equipas de resgate e salvamento do Vietname estão esta segunda-feira a tentar desesperadamente libertar um rapaz de 10 anos que está há dois dias preso num buraco de cimento com 35 metros de profundidade.

Os pedidos de ajuda desesperados de Ly Hao Nam foram ouvidos por transeuntes no sábado de manhã, mas só esta segunda-feira é que as autoridades envolvidas na operação conseguiram estabelecer contacto com a criança, após terem conseguido fazer descer uma câmara pelo buraco.

O incidente deu-se numa zona de obras onde está a ser construída uma ponte. O buraco foi aberto para instalar um dos pilares de cimento que vão alicerçar a ponte.

"Não consigo entender como é que ele caiu naquele buraco de cimento, que tem um diâmetro de apenas 25 cm e 35 metros de profundidade", disse a um jornal local Le Hoang Bao, diretor do Departamento de Transportes da província de Dong Thap.

Os esforços para resgatar o rapaz com gruas e retroescavadoras até agora têm falhado, com as autoridades incapazes de determinar a exata posição da criança.

Centenas de elementos da Proteção Civil estão mobilizados nesta operação, que tem envolvido injetar oxigénio para o buraco e amolecer o solo ao redor do local, onde uma movimentação de terras está entretanto a dificultar os esforços para extrair a criança com vida.