Morreu Anita, uma das Pointer Sisters

Morreu Anita Pointer, uma das cantoras do grupo musical de R&B e soul "Pointer Sisters". Aos 74 anos de idade, Anita não resistiu a um cancro.

Segundo o agente Roger Neal, Anita Pointer morreu este sábado em Beverly Hills, na Califórnia, rodeada da família.

"Estamos muito tristes pela morte da Anita, mas confortados por saber que está agora na companhia da sua filha Jada e das suas irmãs June e Bonnie. A Anita foi quem nos menteve unidos durante muito tempo. O seu amor pela nossa família continuará vivo em cada um de nós", pode ler-se num comunicado da família.

Anita era a segunda de quatro irmãs. Bonnie e June começaram um dueto musical em 1969 e tornaram-se um trio com a adição de Anita. Ruth também acabou por se juntar.

O grupo continua ativo com Ruth, mas agora com as adições da filha Issa e da neta Sadako.

"Jump For My Love", "Fire" e "I'm So Excited" são alguns dos temas mais conhecidos das Pointer Sisters, que por três vezes venceram um Grammy.