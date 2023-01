“Desafio de Lula é resistir às pressões do próprio PT”

Lula regressa a Brasília com uma certeza: praticamente metade do eleitorado não o escolheu para liderar o país , e o facto de não receber pessoalmente do seu antecessor a faixa presidencial simboliza o clima de extrema polarização política, e a forte rejeição de Lula entre mais de 50 milhões de eleitores brasileiros.

No entanto, “resta saber se o presidente terá de facto essa capacidade de adotar políticas públicas que não contemplem interesse exclusivos do PT”, conclui.

Contudo, nota o analista, o grande obstáculo poderá surgir internamente. Outro grande desafio de Lula é “ter capacidade de resistir às pressões do seu próprio partido”, e acrescenta que o PT cometerá um erro se acreditar que ganhou as eleições sozinho.

Tentativa de destituição é sempre uma possibilidade

As pressões não serão o único obstáculo no caminho da nova presidência. Lula reassume o poder num momento económico desfavorável, e a anunciada decisão de retirar os apoios ao combustível, com consequente aumento de preços pode motivar “uma alteração de ânimo dos cidadãos em relação ao governo”, sobretudo entre os mais desfavorecidos.

Por agora será difícil prever como a oposição irá desenvolver a sua atividade, mas num quadro em que Lula não detém a maioria no Congresso, o presidente eleito poderá não escapar a uma tentativa de destituição se apostar apenas numa política iminentemente “petista”.

Outra consequência, para além da tentativa de “impeachment”, é ficar comprometida a vitória da ala política mais á esquerda em 2026. Mas será Lula a assumir uma nova candidatura? Itamar Montalvão considera que tudo é possível, que Lula tem um “enorme apetite político”, mas ressalva que daqui a quatro anos o presidente terá 81 anos e o desgaste será.

Por outro lado, o editor do Estado de São Paulo sublinha o facto inédito de a nova administração incluir no seu elenco quatro ex-candidatos presidenciais: Geraldo Alckmin, Fernando Haddad, Marina Silva e Simone Tebet. “Não há memória de algo assim”, exclama Itamar Montalvão concluindo que serão figuras que tentam desenhar o seu futuro com olhar fico em Brasília e que Lula também terá que lidar com isso.