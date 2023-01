Brasil. Polícia detém homem armado que tentava entrar na tomada de posse de Lula

Este domingo, momentos antes da tomada de posse de Lula da Silva como Presidente do Brasil, a polícia prendeu um homem que tentava entrar no evento com uma faca e fogo de artifício.

A detenção ocorreu pelas 9h00 de Brasília (12h00 em Lisboa), depois de uma revista à entrada da área da cerimónia de tomada de posse. O indivíduo tinha-se deslocado desde Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, o homem "foi detido e encaminhado para a DP [Delegacia da Polícia].

De recordar que Lula da Silva contrariou os conselhos de segurança e irá desfilar sem colete antibala e num carro descapotável. O candidato do PT toma posse este domingo, 1 de janeiro, como 39.º Presidente do Brasil.

As cerimónias já decorrem na capital Brasília, tendo iniciado às 12h30 (15h30 de Lisboa).