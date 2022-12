Líderes mundiais reagem à morte "de um líder especial da Igreja"

"O mundo perdeu uma das figuras formativas da Igreja Católica. Os meus pensamentos estão com o Papa Francisco", diz o líder alemão, no Twitter.

O mundo está a reagir à morte do Papa Emérito Bento XVI, anunciada este sábado, depois de 95 anos de vida.

O cardeal Vincent Nichols, chefe da Igreja Católica de Inglaterra e País de Gales refere que Bento XVI "foi um dos grandes teólogos do século XX".

"Recordo-me, com particular carinho, da visita impressionante do Papa a estas terras [Reino Unido], em 2010. Vimos a sua cortesia, gentileza, perspicácia e abertura para receber todos os que conhecia", realça, num comunicado.

O primeiro-ministro do Reino Unido também já reagiu, também recordando "o momento histórico" da visita papal ao Reino Unido.

"Os meus sentimentos estão com o povo católico no Reino Unido e em todo o mundo", lê-se no Twitter de Rishi Sunak