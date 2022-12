Bento XVI. Guterres elogia "tenaz compromisso" com não-violência e paz

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, prestou homenagem à memória do papa emérito Bento XVI, que morreu este sábado aos 95 anos, elogiando o seu "tenaz compromisso com a não-violência e a paz".

"Os seus poderosos apelos à solidariedade com as pessoas marginalizadas em todo o lado e as suas exortações para reduzir o fosso crescente entre ricos e pobres são mais relevantes do que nunca", disse Guterres em comunicado.