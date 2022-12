Jovens roubam imagem do Menino Jesus e pedem regaste de dez mil euros

Dois jovens, aparentemente menores de idade, roubaram na quarta-feira a figura do menino Jesus da manjedoura de Barberà del Vallès, próximo da capital da Catalunha, Barcelona.

Segundo fontes municipais, citadas pelo jornal El Mundo, os jovens retiraram a figura do menino Jesus da manjedoura, localizada na Plaza de la Vila, minutos antes de os policias a levarem para a esquadra local, procedimento feito todas as noites, precisamente para evitar o roubo, tal como aconteceu em 2005.

Posteriormente, os autores do rapto publicaram nas redes sociais um vídeo em que ironizavam o dispositivo de segurança, garantindo que a figura do menino Jesus, que mostravam ao seu lado, “não passará a noite na esquadra”.

Com a voz distorcida e a cara tapada, pedem um resgate de 10 mil euros e ameaçam, ainda que, caso o seu pedido não seja satisfeito, “o bebé não vai aparecer vivo”.

A Câmara Municipal de Barberà afirmou em comunicado que espera que tudo não passe de uma brincadeira e pediu aos jovens para devolverem a figura o mais rapidamente possível.

Há mais de dez anos, que a polícia local de Barberà mantém um dispositivo de segurança para evitar o roubo das figuras da manjedoura, já que em 2005 desconhecidos roubaram a figura do menino Jesus e há cerca de cinco anos também levaram a Virgem Maria.

Como a manjedoura foi instalada na via pública no dia 2 de dezembro, a polícia local passou a levar a figura do menino Jesus para a esquadra todos os dias por volta das 22h, devolvendo-a, depois, à manjedoura às 6h. Na quarta-feira a imagem foi mesmo roubada, minutos antes da chegada da polícia.