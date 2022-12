Irão exige às famílias pagamento da bala de execução de condenados à morte para recuperarem o corpo

O Irão exige que as famílias de reclusos condenados à morte paguem as munições, isto se quiserem recuperar o corpo, segundo refere a publicação ABC.

Uma bala no Irão pode custar até 20 mil dólares e esse o preço exigido a alguns dos familiares dos condenados por alegada dissidência política executados por um pelotão de fuzilamento, para que possam recuperar o corpo dos seus entes queridos.

A implementação da cobrança do valor das munições utilizadas nas execuções surgiu com a revolução fundamentalista do Ayatollah Khomeini, que derrubou a ditadura secular do Xá em 1979.

Atualmente, o regime utiliza mais a forca, contudo, pontualmente continua a recorrer ao pelotão de fuzilamento. Segundo a BBC, o governo iraniano está a abrir algumas exceções para as vítimas dos protestos que têm vindo a varrer o país desde meados de setembro. E, em troca da entrega dos corpos, exige que as famílias dos mortos paguem o valor da bala.

Segundo as ONG, a repressão destas manifestações resultou em 500 mortes, 69 das quais de menores. Milhares de pessoas de todos os estratos sociais foram detidas e, até agora, houve duas execuções públicas de líderes de protestos, por apelarem ao respeito pelos direitos humanos.