Bolsonaro já abandonou o Brasil. Ou fugiu para os EUA?

Jair Bolsonaro já saiu do Brasil, rumou aos Estados Unidos da América e não se sabe quando voltará. Ou sequer se voltará. O agora Presidente do Brasil não vai estar presente na tomada de posse Lula da Silva no domingo, dia 1 de janeiro de 2023.

Nem Bolsonaro nem o Governo deram quaisquer detalhes sobre a viagem para os EUA, mas, de acordo com fontes da sua comitiva pessoal citadas pela imprensa local, a sua intenção é de passar pelo menos três meses fora do país.

A imprensa brasileira diz também que Bolsonaro deverá ficar hospedado num 'resort' em Palm Beach, propriedade do ex-presidente norte-americano, Donald Trump.

Aos jornalistas, no momento da despedida, Bolsonaro prometeu que voltava “em breve”. Mas já há colunistas de opinião brasileiros a levantar a hipótese de que o ex-Presidente tenha “fugido” e não pretenda regressar ao Brasil, por receio de ser preso – devido aos processos judiciais em curso.

Devido à deslocação de Bolsonaro, até à tomada de posse de Lula da Silva, o vice-presidente, Hamilton Mourão, irá assumir os comandos do país.

De acordo com vários órgãos de comunicação brasileiros, Jair Bolsonaro terá consultado os seus advogados e que estes o terão aconselhado a abandonar o país antes do dia 01 de janeiro de 2023. O risco de uma eventual prisão seria uma das principais preocupações do governante.

Esta sexta-feira, antes de partir, Bolsonaro fez uma transmissão ao vivo nas suas redes sociais, a última do seu mandato.

"Nada justifica aqui em Brasília essa tentativa de ato terrorista no aeroporto de Brasília. Nada justifica. Um elemento que foi pego, graças a Deus, com ideias que não coadunam com nenhum cidadão. Agora massifica em cima do cara como 'bolsonarista' do tempo todo. É a maneira de a imprensa tratar", disse Bolsonaro, referindo-se a um seguidor que tentou explodir um camião com combustível, mas acabou preso pela polícia.