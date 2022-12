Morreu a estilista Vivienne Westwood

A designer de moda e ativista Vivienne Westwood morreu esta quinta-feira, aos 81 anos.

Vivienne Westwood faleceu "tranquilamente e rodeada pela família" na sua casa de Clapham, no sul de Londres, anunciou o seu atelier, numa mensagem publicadas nas redes sociais.

"O mundo precisa de mais pessoas como a Vivienne para mudar as coisas para melhor", refere a publicação.

A estilista britânica ajudou a revolucionar o mundo da moda. O seu nome está ligado ao movimento punk e new wave, na década de 70 do século XX, um atitude rebelde e colorida que contrastava com o cinzentismo de uma sociedade conservadora.