Bielorrússia investiga queda de míssil ucraniano após série de novos ataques russos

O Ministério da Defesa da Bielorrússia disse esta quinta-feira que os seus sistemas de defesa antiaérea abatarem um míssil ucraniano S-300 na região fronteiriça de Brest, cerca das 10h desta manhã, hora local.

Este é o primeiro incidente deste tipo relatado por Minsk desde o início da ofensiva russa na Ucrânia há mais de 10 meses. A Bielorrússia serve como base de retaguarda para as forças russas.



"O chefe de Estado [bielorrusso, Alexander Lukashenko] foi imediatamente informado do incidente", referiu a nota, acrescentando que o Ministério da Defesa e o Comité de Investigação da Bielorrússia estão a realizar uma investigação para determinar as causas do incidente.



“Duas pistas principais" estão a ser investigadas: ou o míssil se desviou da sua trajetória, caindo por engano na Bielorrússia, ou foi abatido pela defesa antiaérea bielorrussa, referiram os militares.



Antes da comunicação oficial do Ministério, a agência de notícias bielorrussa BeITA tinha noticiado a queda de um alegado míssil oriundo da Ucrânia em território bielorrusso.

O incidente teve lugar no contexto de uma série de novos ataques russos com mísseis a várias partes da Ucrânia.

Em Kiev, a administração regional disse que os sistemas de defesa aérea tinham sido ativados para impedir o ataque com mísseis em curso, mas na capital era possível ouvir várias explosões.

As autoridades ucranianas de várias regiões disseram que alguns mísseis russos foram desativados.

Este é o mais recente ataque russo contra infraestruturas vitais em toda a Ucrânia. Moscovo tem lançado ataques deste tipo semanalmente desde outubro.

Nas regiões de Dnipro (centro-leste) e Odessa (sul), entre outras, as autoridades disseram que desligaram o fornecimento de eletricidade para minimizar os danos nas instalações de infraestruturas críticas, se atacadas.