UE e EUA pedem redução incondicional da tensão no Kosovo

Os Estados Unidos da América (EUA) e a União Europeia (UE) pediram esta quarta-feira uma "redução sem condições" da tensão no norte de Kosovo, onde o exército sérvio tem vindo a reforçar a sua presença na fronteira.

"Pedimos a todos máxima contenção e que tomem medidas imediatas para uma redução incondicional da situação", afirmou um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA e uma porta-voz da UE, em comunicado de imprensa divulgado conjuntamente.

Tanto Bruxelas como Washington pediram às partes -- Sérvia e Kosovo -- para se "absterem de qualquer provocação, ameaça ou intimidação" e referiram estar "a trabalhar com o Presidente [sérvio, Aleksander] Vucic, e com o primeiro-ministro [kosovar, Albin] Kurti, para encontrar uma solução política que permita aliviar as tensões e conseguir manter a estabilidade, segurança e bem-estar de todas as populações locais".

Os dois porta-vozes lembraram também que podem supervisionar o respeito pelos direitos humanos no território através da missão europeia na região, a Eulex.

O Kosovo fechou esta quarta-feira o principal posto fronteiriço com a Sérvia depois de os sérvios terem erguido barricadas no local, numa das piores crises dos últimos anos na região.

Em novembro passado, 600 membros da minoria sérvia do Kosovo, que faziam parte das forças policiais e da administração pública, demitiram-se na sequência do anúncio de Pristina de que ia proibir a circulação de veículos com matrículas provenientes da Sérvia.

A tensão agravou-se nos dias seguintes e, em 10 de dezembro, várias centenas de sérvios do Kosovo montaram bloqueios nas estradas do norte de Kosovo, paralisando o tráfego em dois pontos importantes da fronteira com a Sérvia.

A tomada de posição de Bruxelas e dos EUA foi divulgada depois de o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Kosovo ter enviado uma carta aos Estados-membros da UE na qual pediu para serem adotadas medidas que obriguem a Sérvia a colaborar na resolução pacífica das tensões.