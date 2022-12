Polícia acusa Bolsonaro de atentar contra a paz e incitar ao crime

A Polícia Federal acusa o Presidente cessante do Brasil, Jair Bolsonaro, de atentar contra a paz pública e incitar à prática de crime.



As autoridades policiais concluíram que Jair Bolsonaro perturbou a paz pública ao disseminar notícias falsas que relacionavam a vacina para a Covid-19 com o risco de contrair SIDA.

Bolsonaro é também acusado de incentivar a prática de crime ao defender a rejeição do uso de máscara durante o pico da pandemia de Covid-19.

“Jair Messias Bolsonaro, de forma direta, voluntária e consciente, disseminou as desinformações produzidas por Mauro Carlos Barbosa Cid, na sua ‘live’ semanal no dia 21 de outubro de 2021, causando verdadeiro potencial de provocar alarme junto dos espectadores”, referem as autoridades.

O Palácio do Planalto ainda não comentou a conclusão da investigação da Polícia Federal.

Jair Bolsonaro está na reta final do mandato como Presidente do Brasil, após perder as eleições para Lula da Silva.

A tomada de posse do novo Presidente está marcada para 1 de janeiro.