Moçambique. Polícia deteve suspeito em caso de morte de empresário português

As autoridades de Moçambique anunciaram a detenção de um suspeito de envolvimento no caso do empresário raptado há uma semana, encontrado morto na terça-feira na província de Maputo.

“Em conexão com o crime, nós detivemos um cidadão. O Sernic [Serviço Nacional de Investigação Criminal] lamenta o facto e tudo tem feito para resolver esta problemática dos crimes de rapto”, disse o porta-voz Leonardo Simbine, à comunicação social.

O corpo do empresário, raptado há mais de uma semana, foi encontrado em Txumene, na província de Maputo, no sul de Moçambique, com ferimentos e sinais de agressão, mas as autoridades alertaram ser prematuro avançar uma causa específica da morte.

“Neste momento, a medicina legal está a fazer o seu trabalho”, frisou Leonardo Simbine.

O homem foi raptado no dia 14 de dezembro, em frente a um dos seus estabelecimentos comerciais no município da Matola, por um grupo armado.