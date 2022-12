Itália já decidiu. Teste obrigatório para quem regresse da China

A Itália decidiu tornar obrigatório o teste à Covid-19 para os viajantes que cheguem da China, país que está a enfrentar uma forte vaga de novos casos.

O Ministério da Saúde italiano, que já tinha referido “estar a avaliar a possibilidade de tornar os testes obrigatórios”, decidiu mesmo avançar com esta medida, com o ministro Orazio Schillaci a confirmar a obrigatoriedade dos “testes antigénicos para todos os passageiros que chegam da China e estão de passagem por Itália”.

Trata-se de uma medida que pretende, diz o ministro da Saúde, “assegurar a vigilância e a deteção de quaisquer variantes do vírus a fim de proteger a população italiana".

Antes do anúncio do Governo italiano já a região central de Lácio tinha comunicado a decisão de realizar testes para aqueles que chegavam através do Aeroporto de Roma – Fiumicino, provenientes de Pequim ou Xangai.

A mesma linha de atuação foi tomada na terça-feira pelas autoridades sanitárias da Lombardia para o Aeroporto Internacional de Malpensa, em Milão, tendo sido decidido "submeter a teste molecular (...) todos os viajantes e tripulantes provenientes da China".

De resto, num dos voos oriundos de Pequim, “52% dos passageiros testaram positivos para Covid", confirmaram as autoridades da Lombardia.

Esta região de Itália, recorde-se, foi a primeira da Europa a entrar em confinamento para conter a pandemia do novo coronavírus responsável pela Covid-19, daí estar em alerta permanente depois de ter sido atingida pela primeira vaga de casos.

"Esta disposição entra em vigor imediatamente e até 30 de janeiro de 2023, salvo reavaliação da situação epidemiológica", refere o aviso publicado no 'site' do Ministério dos Negócios Estrangeiros.