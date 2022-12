EUA. Tempestade Elliot já causou mais de 60 mortes

Há, pelo menos, 62 mortes confirmadas, na sequência da tempestade que assolou os EUA, segundo a BBC News. O número de mortos na cidade de Buffalo em Nova Iorque aumentou para 28, com milhares ainda sem energia.

Numa conferência de imprensa na terça-feira, as autoridades do condado de Erie, em Nova Iorque - que inclui Buffalo - referiram que o número de mortos deverá aumentar à medida que as operações de resgate avançam.



"Algumas [pessoas] foram encontradas em carros, outras foram encontradas na rua em montes de neve", disse o chefe do executivo de Erie, um dos 62 condados do estado de Nova Iorque, Mark Poloncarz, avisando que pode haver mais mortos.

"Sabemos que há pessoas que ficaram presas em carros durante mais de dois dias", acrescentou.

Em Buffalo, um funcionário do Estado disse que a polícia militar vai ajudar a gerir o tráfego na cidade, onde continua em vigor uma proibição de condução.

A tempestade também forçou o cancelamento de milhares de voos, incluindo cerca de 4.800 só na manhã de terça-feira, levando a que milhares de passageiros ficassem retidos em aeroportos de todo o país.

Mais de 4.000 pessoas continuam sem energia, mas no "auge" da tempestade, o número foi muito superior.

De acordo com as autoridades, a diminuição da queda de neve vai possibilitar "progressos significativos" à medida que limpam os veículos e restauram a energia, contudo, a subida das temperaturas na região poderia levar a problemas adicionais, como inundações à medida que a neve derrete.

Na cidade de Buffalo e na fronteira com o Canadá, as condições meteorológicas foram as piores da História destas regiões, mantendo-se as cidades completamente cobertas de neve e os aeroportos fechados. Mas várias das mortes contabilizadas foram também registadas em zonas como o Kansas, o Missouri, Vermont, Colorado, Ohio e Wisconsin, como avançou a imprensa local.

Em várias cidades da costa leste e até no estado da Flórida, conhecido pela temperatura amena, os termómetros marcaram mínimas que não eram vistas há várias décadas.

A cidade de Nova Iorque alcançou uma temperatura mínima de -10,5° Celsius (C) no dia de Natal, o que não acontecia desde 1872, enquanto Washington, a capital dos EUA, esteve com -10°C naquele que foi o Natal mais frio desde 1983 e Tampa, na Flórida, chegou a marcar temperaturas abaixo de zero, o que não acontecia desde 1966.