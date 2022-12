Tensões no Kosovo. Sérvia põe Exército sob alerta máximo

O Exército sérvio anunciou esta terça-feira que colocou as suas tropas em alerta máximo, num momento de escalada de tensões no vizinho Kosovo, onde ocorreram tiroteios e onde se registam bloqueios de estradas.

"O Presidente da Sérvia (...) determinou que o Exército sérvio esteja no mais alto nível de prontidão de combate, ou seja, no nível do uso da força armada", sublinhou o ministro da Defesa sérvio, Milos Vucevic, em comunicado.



O general Milan Mojsilovic, chefe das forças sérvias, já tinha anunciado que foi destacado pelo Presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic, para a fronteira com o Kosovo.

"A situação lá é complicada", tinha referido o chefe de gabinete do general à televisão Pink no domingo à noite, a caminho de Raska, a dez quilómetros da fronteira com Kosovo.

A mesma fonte acrescentou que é necessária "a presença do Exército sérvio ao longo da linha administrativa", termo utilizado pelas autoridades sérvias para designar a fronteira com o Kosovo.

O Ministério do Interior sérvio indicou, por sua vez, que "todas as unidades" ficarão "imediatamente sob o comando do Chefe do Estado-Maior".