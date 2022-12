Protestos anti-regime. Família de Ali Daei intercetada à saída do Irão

A família de Ali Daei, segundo melhor marcador de sempre por seleções masculinas, foi impedida de deixar o Irão, quanto iam juntar-se em férias ao antigo avançado, que tem vocalizado protestos contra o regime.

O avião em que seguiam a mulher e a filha do antigo internacional iraniano, com destino ao Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, foi intercetado e obrigado a aterrar na ilha de Kish. Os órgãos oficiais do Estado confirmaram que a família de Ali Daei fora proibida de deixar o Irão devido à sua "associação" com grupos antigovernamentais.

As duas mulheres foram obrigadas a descer do avião, mas "não foram detidas", segundo Daei, citado pela agência ISNA. O antigo avançado diz que não lhe foram oferecidas quaisquer explicações pelo sucedido.