Alto-comissário da ONU pede aos talibãs para reverterem restrições

"Nenhum país pode desenvolver-se ou sobreviver social e economicamente com metade da sua população excluída", disse o alto-comissário da ONU em comunicado.

"Este recente decreto das autoridades terá consequências terríveis para as mulheres e para todo o povo afegão", acrescentou Turk, alegando que proibir as mulheres de trabalhar para ONGs as privará de rendimentos e do direito de "contribuir positivamente" para o desenvolvimento do país.