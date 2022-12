Taiwan denuncia incursão de 71 aviões e cinco navios militares chineses

O Ministério da Defesa de Taiwan denunciou a presença de 71 aviões e cinco navios militares chineses, em manobras realizadas este fim de semana nas proximidades da ilha.

Entre as 06h00 de domingo (22h00 de sábado em Lisboa) e as 06h00 de segunda-feira (22h00 de domingo em Lisboa), 47 aviões do Exército de Libertação Popular [ELP, forças armadas chinesas] entraram na zona de defesa aérea da ilha, indicou o Ministério no balanço diário publicado na rede social Twitter.

Entre os 47 aviões que atravessaram a linha média do estreito da Formosa encontravam-se 12 caças J-11, 18 J-16s e seis caças SU-30, acrescentou, numa referência à fronteira não oficial tacitamente respeitada por Taipé e Pequim nas últimas décadas, mas atravessada nos últimos meses pelas forças chinesas durante exercícios militares.

De acordo com o Ministério de Defesa taiwanês, a força aérea da ilha monitorizou a situação com patrulhas aéreas de combate e navais e sistemas de mísseis terrestres para afastar os aviões chineses da Zona de Identificação de Defesa Aérea (ADIZ) de Taiwan, área que não está definida ou regulamentada por nenhum tratado internacional e não corresponde ao espaço aéreo.

No domingo, a China, que considera a ilha parte do seu território, anunciou a realização de manobras em redor da ilha de Taiwan, numa "resposta firme à atual escalada e provocação EUA-Taiwan", disse um porta-voz do ELP, coronel Shi Yi.

As manobras militares envolveram "patrulhas conjuntas de prontidão de combate multisserviços e exercícios de ataque conjuntos no mar e no espaço aéreo em redor da ilha de Taiwan", disse, sem especificar o número de meios envolvidos, nem a localização dos exercícios.

Pequim tem criticado os Estados Unidos por fornecerem apoio militar a Taipé e expressou, no sábado, “forte oposição” à aprovação de uma lei de defesa em Washington que autoriza dez mil milhões de dólares (mais de 9,4 mil milhões de euros) de ajuda e venda de armas a Taiwan.

Em agosto, a China tinha realizado manobras militares sem precedentes junto a Taiwan, em resposta à visita da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taipé.