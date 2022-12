ONU pede a talibãs que deixem mulheres trabalharem em ONG

As Nações Unidas exigiram esta segunda-feira aos talibãs que retirem a proibição de as mulheres trabalharem para organizações não governamentais no Afeganistão, depois de uma reunião do chefe da missão da ONU no país com as autoridades.

O chefe da Missão de Assistência das Nações Unidas no Afeganistão (UNAMA), Ramiz Alakbarov, que coordena a assistência humanitária no país, reuniu-se esta segunda-feira com o ministro das Finanças afegão, Mohamad Hanif, mas não foram divulgados mais pormenores sobre o encontro.

“Milhões de afegãos precisam de ajuda humanitária e a remoção das barreiras é crucial”, sublinhou Alakbarov numa publicação na sua conta do Twitter.

O próprio Alakbarov disse no sábado que estava “profundamente preocupado” com a decisão dos talibãs e disse que era “uma clara violação dos princípios humanitários”, apontando “o papel crucial das mulheres em todos os aspetos da vida e da resposta humanitária”.