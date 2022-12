Zelensky: "Não esperaremos por um milagre, estamos a criá-lo"

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, transmite esperança na mensagem de Natal para os ucranianos que celebram a quadra em dezembro.

Numa mensagem filmada no exterior, com uma árvore enfeitada como pano de fundo, Zelensky garante que as suas forças conseguirão "devolver a liberdade a todos os homens e mulheres ucranianos".

"Resistimos a ataques, ameaças, chantagem nuclear, terrorismo, ataques de mísseis. Vamos resistir a este inverno, pois sabemos aquilo por que lutamos", declara.

Zelensky destaca que os ucranianos estão a superar todas as expectativas e barreiras. Mesmo durante um Natal manchado pela guerra com a Rússia, o Presidente da Ucrânia acredita que é possível ser feliz.

"Mesmo na completa escuridão, encontrar-nos-emos uns aos outros para nos abraçarmos de forma apertada. E se não houver calor, ficaremos agarrados por muito tempo para nos aquecermos uns aos outros. Sorriremos e seremos felizes, como sempre. Há uma diferença: não esperaremos por um milagre, pois nós próprios estamos a criá-lo", assinala.

A maioria dos ucranianos são cristãos ortodoxos, pelo que celebram o Natal no início de janeiro. De acordo com os números do Governo, pré-guerra, cerca de 10% dos habitantes da Ucrânia são católicos.