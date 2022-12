Três mortes e quatro pessoas desaparecidas após queda de autocarro ao rio na Galiza

Três pessoas morreram e quatro estão desaparecidas depois de, na noite de sábado, um autocarro ter caído ao rio, no concelho de Cerdedo-Cotobade, na Galiza, em Espanha.

No veículo viajava um grupo que regressam de uma visita aos familiares à prisão de Monterroso. O condutor, que testou negativo para álcool e drogas, e uma passageira foram resgatados com vida.

As buscas de sábado à noite, quando ainda havia cinco pessoas desaparecidas, tiveram de ser suspensas por falta de condições. "Elevado caudal do [Rio] Lérez, corrente forte e um nível de água no interior do autocarro que já tocava o teto do veículo", precisaram as autoridades, segundo o diário "La Voz de Galicia".

As buscas foram retomadas por volta das 9h00 (10h00 de Portugal continental) deste domingo, quando as condições meteorológicas e de luminosidade o permitiram. Foi encontrado um corpo sem vida, o que fez subir o número de mortes na sequência do acidente para três.

O autocarro só poderá ser retirado do rio quando o caudal diminuir. Algo dificultado pelas chuva intensa que se tem verificado na Galiza. Ainda assim, já se sabe que "não há mais corpos" no interior do veículo, segundo a subdelegada do Governo espanhol em Pontevedra, Maica Larriba.