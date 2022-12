Tiroteio nos arredores de Liverpool faz um morto e vários feridos

Uma mulher morreu e várias pessoas ficaram feridas na sequência de um tiroteio num bar em Wallasey, perto de Liverpool, na noite de sábado, informou a polícia britânica.

Agentes da polícia do condado de Merseyside chegaram ao bar Lighthouse Inn, na cidade de Wallasey, por volta das 23h50 horas.

Uma mulher jovem foi transportada para o hospital com um ferimento de bala, mas acabou por não sobreviver. Além disso, três homens também foram levados para o hospital com ferimentos de bala na sequência do incidente que terá feito outros feridos.

O comissário David McCaughrean indicou que as autoridades se encontram numa fase inicial de investigação e manifestou compreensão pelo impacto que o sucedido está a ter nos residentes locais, uma vez que ocorreu "pouco antes do dia de Natal, num local movimentado e cheio de jovens".

"Temos vários agentes na [zona] Wallasey Village que estão a realizar extensas investigações para compreender exatamente o que aconteceu e tomar medidas imediatas", acrescentou.

McCaughrean pediu ainda às testemunhas para contactarem a polícia "com urgência" para comunicar qualquer informação sobre o atirador, que terá abandonado o parque de estacionamento do bar num veículo escuro.