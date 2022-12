Sobe para seis número de pessoas mortas no despiste de autocarro na Galiza

Subiram para s seis mortes resultantes de um despiste de autocarro que aconteceu no sábado, em Cerdedo-Cotobade, na província Pontevedra, em Espanha.

De acordo com a Guardia Civil espanhola, um autocarro despistou-se e caiu para o rio Lérez, em Cerdedo-Cotobade, havendo nove pessoas envolvidas no acidente - oito passageiros e o condutor.

Duas pessoas ficaram feridas e uma continua desaparecida.

Os trabalhos foram suspensos de madrugada devido às más condições gerais, designadamente o elevado caudal do rio, a intensa corrente e o facto de o nível da água no interior da viatura já estar a atingir o teto, informaram os serviços locais de socorro.

Por volta das 9h30, foi retomada a atividade de busca dos desaparecidos.

Durante a manhã, as equipas de regaste encontraram a terceira vítima sem vida dentro do autocarro, uma mulher, e às 12h00 encontraram a quarta vítima no rio, próximo do local do acidente.

Os profissionais já tinham confirmado, no sábado, a descoberta de outras duas pessoas falecidas.

Posteriormente, encontraram uma quinta vítima sem vida, numa área de muito difícil acesso.

Entretanto, os trabalhos para encontrar mais ocupantes terminaram esta tarde, restando um passageiro desaparecido.

Mantém-se ainda a dúvida quanto a um sétimo passageiro, que poderá ser atribuída a uma confusão por parte do condutor do autocarro.

As autoridades continuarão a realizar novas operações de busca esta segunda-feira, ou quando as condições meteorológicas assim o permitirem



Das duas pessoas que ficaram feridas, uma delas é o motorista do autocarro que ficou internado no Hospital Clínico de Santiago de Compostela.

De acordo com a Guardia Civil, o motorista fez o teste de álcool e drogas e deu negativo.

Entre os outros feridos encontra-se uma mulher que foi transferida para o Hospital Montecelo, em Pontevedra.

O acidente ocorreu por volta das 21h20, no sábado, quando um autocarro da empresa Monbus, da linha regular entre Lugo e Vigo, caiu no rio.

O presidente da Junta da Galiza, Alfonso Rueda, apontou as "muito más condições meteorológicas" como uma das possíveis causas do acidente.

Foi dado ainda nota de que, neste momento, o autocarro já se encontra vazio, por isso, as buscas incidem nas imediações.

As autoridades vão tentar remover o autocarro nas próximas horas.





[Notícia atualizada às 17h00, dando conta de mais uma vítima mortal]