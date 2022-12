Carlos III presta homenagem à mãe Isabel II na sua primeira mensagem de Natal

Na sua primeira mensagem de Natal como rei de Inglaterra, Carlos III prestou homenagem à mãe, a falecida Rainha Isabel II.

Na que foi também a primeira mensagem oficial do monarca após a morte da rainha, Carlos III lembrou que, embora o Natal seja "naturalmente uma celebração cristã", a festividade é "celebrada para além dos limites da Fé e da Crença".

Numa data com uma "luz poderosa, que supera a escuridão", Carlos III destacou ainda todos os que se esforçam para manter uma vida digna, face à crise instalada pela inflação.



O rei homenageou ainda aqueles que se dedicam à causa do outro: "Seja qual for a sua Fé, ou se não tiver nenhuma, é nesta vida dando Luz e com a verdadeira humildade que reside no serviço que prestamos ao outro, onde acredito que podemos encontrar a esperança no futuro".

"Celebremos então juntos. Do fundo do coração, desejo a cada um de vós, um Natal de Paz, Felicidade e de Luz Eterna", rematou.