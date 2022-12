Tempestade faz 17 mortes nos EUA e deixa centenas de milhares sem energia

O temporal também está a afetar os transportes. Pelo menos. 2.100 voos foram cancelados este sábado, véspera de Natal, numa altura em que milhões de pessoas tentam reunir-se com as famílias.

O nevão deixou cerca de 700 mil famílias sem fornecimento de energia elétrica em várias partes do país.

As vítimas mortais ocorreram nos estados de Oklahoma, Kentucky, Missouri, Tennessee, Wisconsin, Kansas, Nebraska e Ohio.

Este número soma-se aos quase seis mil cancelamentos ocorridos na sexta-feira, segundo o site FlightAware, provocando o desespero entre os utentes dos diversos aeroportos do país.

O serviço meteorológico nacional norte-americano, o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla em inglês), que previu a quadra natalícia mais fria em décadas, informou hoje que fortes nevões e ventos fortes são esperados no centro-oeste e nordeste, bem como baixas temperaturas no centro e leste do país.

De acordo com um relatório divulgado às 15h00 (horário de Lisboa), 3,6 milhões de pessoas continuam em alerta de tempestade de inverno.

A agência explicou, em comunicado, que viajar ao longo do sábado em algumas zonas do país será "extremamente perigoso e até impossível" e alertou que "os ventos gelados representam um perigo mortal para os viajantes que estão presos".