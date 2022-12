Confrontos em Paris. Manifestação pacífica acaba em violência

A manifestação, que começou de forma pacífica, acabou com intervenção policial, depois de ter sido registado o arremesso de pedras e atos de vandalismo. A polícia respondeu com gás lacrimogéneo.

As mortes de sexta-feira registaram-se depois de um homem ter disparado sobre uma associação cultural curda, um restaurante e um salão de cabeleireiro no centro de Paris, em França.

Depois de, sexta-feira, a multidão ter entrado em conflito com a polícia, o Conselho Democrático Curdo em França (CDK-F) convocou, através do site e canais de comunicação, uma reunião a partir do meio-dia (11h00 em Portugal) de sábado na Praça da República.

A procuradora Laure Beccuau disse, na sexta-feira, que estão a ser investigadas possíveis motivações racistas para o ataque, mas os representantes curdos defendem que o ataque deveria ser considerado como ataque terrorista.



"Sabemos que estamos sob ameaça, curdos em geral, ativistas e militantes curdos. A França deve-nos proteção", disse Berivan Firat, porta-voz da CDK-F, à BFM TV.



Os assassinatos de sexta-feira causaram particular consternação na comunidade curda que regista o 10.º aniversário dos assassinatos de três mulheres curdas em Paris.

"A comunidade curda está com medo. Já estava traumatizada com o triplo homicídio [em 2013]. Precisa de respostas, apoio e consideração", disse David Andic, um advogado representante do CDK-F, na sexta-feira.

O chefe da polícia de Paris deveria encontrar-se com membros da comunidade curda no sábado de manhã, antes do protesto da tarde.