Pelo menos 11 agentes da polícia feridos em confrontos após ataque contra curdos em Paris

Manifestantes curdos e a polícia entraram esta sexta-feira em confrontos no centro de Paris, na sequência de um aparente crime de ódio contra a comunidade curda na capital francesa.

Há já pelo menos 11 agentes da polícia feridos na sequência dos confrontos, adianta o jornalista do "Le Monde" no local.

Há relatos de barricadas e caixotes do lixo incendiados ao redor do local do ataque. Imagens partilhadas nas redes sociais mostram um cenário de caos nas ruas do 10.º bairro, onde ocorreu o tiroteio desta manhã.