Nepal. Serial Killer que inspirou série vai ser deportado para França

Charles Sobhraj, responsável pelo homicídio de vários jovens na Ásia na década de 1970 e que inspirou a série "A Serpente" da Netflix, deixou esta sexta-feira a prisão no Nepal.

Sobhraj, de 78 anos foi transferido para os serviços de imigração antes de ser deportado para a França, disse a polícia.

A decisão de libertar Sobhraj, que estará ligado a mais de 20 homicídios e que se encontra detido desde 2003 pela morte de dois turistas norte-americanos, foi tomada pelo Supremo Tribunal do Nepal na quarta-feira.



O tribunal ordenou a deportação no prazo de duas semanas para França.

"Uma vez levado para a imigração, será decidido o que fazer a seguir. Ele tem um problema cardíaco, quer receber tratamento no Hospital Gangalal [em Katmandu]", disse o advogado de Charles Sobhraj, Gopal Shiwakoti Chintan.

Via-se como um herói criminoso

Sobhraj necessita de se submeter a uma cirurgia e a libertação está em conformidade com uma lei nepalesa que prevê a libertação de prisioneiros acamados que já cumpriram três quartos da pena, disse o tribunal.

Cidadão francês de origem vietnamita e indiana, Charles Sobhraj começou a viajar pelo mundo no início da década de 1970 e acabou por ir parar à capital tailandesa, Banguecoque.

Fazendo-se passar por comerciante de pedras preciosas, travou amizade com as vítimas, frequentemente 'backpackers' ocidentais, antes de as drogar, roubar e assassinar.

"Ele desprezava os 'backpackers', jovens drogados pobres. Viu-se como um herói criminoso", disse à AFP a jornalista australiana Julie Clarke, que o entrevistou, em 2021.

O nome pelo qual é conhecido Charles Sobhraj, 'A Serpente', surgiu com a capacidade que tinha em assumir diferentes identidades para fugir à justiça.