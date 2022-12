G7 diz que ações dos Talibãs contra as mulheres podem constituir um crime contra a humanidade

As ações dos Talibãs contra as mulheres no Afeganistão podem constituir "um crime contra a humanidade", advertiram os ministros dos Negócios Estrangeiros do G7, esta quinta-feira, através de uma declaração.

Os ministros, que se reuniram por videoconferência, apelaram ao regime talibã para inverter a sua decisão de proibir as mulheres de estudarem na universidade e de banir as raparigas do ensino secundário.

E avisaram Cabul das possíveis consequências no Tribunal Penal Internacional de Haia: "A perseguição baseada no género pode constituir um crime contra a humanidade, ao abrigo do Estatuto de Roma, do qual o Afeganistão é um Estado membro".

"As políticas dos Talibãs para afastar as mulheres da vida pública terão consequências nas relações dos nossos países com os Talibã", advertiram.

"As recentes medidas tomadas pelos Talibãs, além das anteriores medidas cumulativas que restringem o gozo dos direitos humanos e das liberdades fundamentais das mulheres e raparigas no Afeganistão, são extremamente preocupantes e parecem ser uma política sistemática", lamentaram.