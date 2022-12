Zelensky convidado a ir a Bruxelas em fevereiro

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, foi convidado a reunir-se com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, numa cimeira que se realizará a 3 de fevereiro do próximo ano.

O local da reunião não foi ainda decidido, existindo a hipótese de Zelensky se deslocar à Bélgica, depois desta semana ter deixado a Ucrânia pela primeira vez desde o início da guerra, numa visita aos EUA.

“Posso confirmar que uma cimeira UE-Ucrânia terá lugar a 3 de fevereiro e foi feito um convite ao presidente Zelensky para visitar Bruxelas”, indicou o porta-voz de Charles Michel, Barend Leyts, referindo que o convite para visitar Bruxelas não significa que este será o local onde a cimeira se irá realizar.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou pelo menos 6,5 milhões de deslocados internos e mais de 7,8 milhões de refugiados para países europeus, pelo que as Nações Unidas classificam esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Neste momento, 17,7 milhões de ucranianos precisam de ajuda humanitária e 9,3 milhões necessitam de ajuda alimentar e alojamento.