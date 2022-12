Mísseis Patriot? "É um sistema demasiado velho", diz Putin

O Presidente russo Vladimir Putin disse esta quinta-feira que vai assinar "na segunda ou terça-feira" da próxima semana o decreto sobre a resposta do país ao preço máximo de 60 dólares por barril imposto ao petróleo russo pela União Europeia, G7 e Austrália.

Em conferência de imprensa em Moscovo, Putin também assegurou que a Rússia vai encontrar um "antídoto" para o sistema de defesa antiaérea Patriot que os Estados Unidos vão fornecer à Ucrânia, e ainda manifestou desejo que o conflito acabe "o mais cedo possível", após dez meses de intensos combates com o Exército de Kiev.

Ao anunciar as medidas para combater o teto máximo imposto pelos ocidentais e aliados ao preço do rude russo, Putin assegurou que a resposta a esta medido surgirá na próxima segunda-feira ou no dia seguinte, e vaticinou que o orçamento russo não sairá prejudicado pela medida.

"Não vamos perder nada por esse limite máximo", assegurou.

No entanto, advertiu que poderá ter consequências desastrosas para a economia mundial e provocar uma drástica subida dos preços do petróleo.