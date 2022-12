Insulto de Jacinda Arden a líder da oposição arremata mais de 59 mil euros em leilão

O comentário ofensivo foi apanhado por microfones na semana passada, após um debate aceso entre Arden e David Seymour, líder do partido libertário de direita ACT, no Parlamento.

A transcrição de um insulto da primeira-ministra da Nova Zelândia ao principal líder da oposição no país foi a leilão esta semana, com uma cópia assinada por ambos a ser arrematada por mais de 100 mil dólares neozelandeses (mais de 59 mil euros).

Arden acabaria por pedir desculpas publicamente, altura em que Seymour propôs à primeira-ministra unirem forças e aproveitarem o momento menos feliz para angariarem dinheiro para a Fundação para o Cancro da Próstata da Nova Zelândia.

O leilão online terminou esta quinta-feira, com a chefe do Governo a agradecer, no Facebook, a todos os que contribuíram para a angariação de fundos.