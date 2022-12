Putin vai "aumentar o potencial militar" e promete "prontidão" das armas nucleares

O Presidente russo garantiu, esta quarta-feira, um maior apoio às forças armadas do país e prometeu recorrer a "armamento nunca antes visto". No final de uma reunião com altas patentes militares, afirmou ainda que a Rússia vai melhorar a "prontidão" do seu armamento nuclear.

No seu discurso, Vladimir Putin sublinhou que a "Rússia vai aumentar o seu potencial militar" e que dará às suas forças armadas "tudo aquilo que precisem", não olhando a custos financeiros para o garantir.

"As forças armadas e as suas capacidades de combate estão a aumentar constantemente e de dia para dia. E claro, vamos continuar a desenvolver este processo."

O Presidente da Rússia realçou ainda que o país está a "melhorar a prontidão" das suas armas nucleares, apontando para a disponibilidade dos mísseis interbalísticos SARMAT. Cada um destes mísseis é capaz de transportar, por exemplo, até 15 ogivas nucleares leves.

Putin garantiu que os novos mísseis hipersónicos Satan II estarão prontos a ser usados na guerra "no início de janeiro".

"Hoje os principais países da NATO estão todos a combater contra a Rússia", sublinhou o líder russo, que afirmou ainda zelar pela "segurança dos cidadãos russos".

Forças armadas da Rússia vão contar com mais 500 mil militares

No mesmo encontro, o ministro da Defesa do país, Sergei Shoigu, comunicou a expansão do corpo militar russo. As forças armadas passariam de um milhão para 1,5 milhões de militares.

Shoigu propôs ainda aumentar a faixa etária de serviço militar obrigatório até aos 30 anos. Atualmente, o intervalo cobre os cidadãos russos entre os 18 e os 27 anos.

Entre as forças armadas russas, Putin confirmou que se devem contar ainda quase 700 mil soldados voluntários.