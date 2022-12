Peru. Ministro da Defesa Alberto Otárola é o novo primeiro-ministro

A Presidente do Peru designou Alberto Otárola, até agora ministro da Defesa, como primeiro-ministro do país, naquele que será o segundo executivo de Dina Boluarte em duas semanas após a destituição e detenção do seu antecessor Pedro Castillo.

Durante uma cerimónia no Palácio de Governo do Peru, Boluarte também empossou Víctos Rojas Herrera à frente do Ministério do Interior, indicou a agência noticiosa Andina.

Alberto Otárola, advogado e professor de Direito, substitui Pedro Angulo, que deixou as funções de primeiro-ministro após Dina Boluarte anunciar a reestruturação do seu primeiro gabinete executivo - formado na sequência da destituição de Pedro Castillo -, e que qualificou de "muito técnico" para a situação de instabilidade social que o país atravessa, com manifestações que já provocaram dezenas de mortos em várias regiões.

O primeiro-ministro hoje confirmado abandona um ministério que já tinha ocupado entre 2011 e 2012, sendo a sua designação polémica.

Na passada sexta-feira, o deputado Alex Flores Ramírez, da bancada do partido Peru Libré (esquerda), apresentou no Congresso uma denúncia constitucional contra o então ministro do Interior, César Cervantes, e Alberto Otárola, acusados de "homicídio qualificado e lesões graves" pelas mortes de civis durante as manifestações de protesto na região de Ayacucho que exigiam a libertação de Castillo e eleições imediatas para uma Assembleia constituinte.

O pedido apresentado pelo deputado Flores Ramírez, representante da região de Ayacucho, onde decorrem os maiores protestos, pedia a destituição dos dois ministros e impedimento em cumprirem cargos públicos por um período de dez anos.

Na denúncia, referiram-se os mortos ocorridos em 15 de dezembro, e a lista de feridos que deram entrada no Hospital regional de Ayacucho, para além de fotografias e registos de áudio e vídeo que revelam a atuação desproporcionada das Forças Armadas na região.

Por sua vez, Jorge Luis Chávez Cresta substitui Otárola no Ministério da Defesa, que já liderou durante três meses, entre agosto e novembro de 2020 sob a Presidência de Martín Vizcarra.

Óscar Becerra assume a pasta da Educação, após a demissão na passada sexta-feira de Patricia Correa, em protesto pela forma como as novas autoridades estavam a enfrentar os protestos populares.

Após a demissão de Correa, Jair Pérez alegou os mesmos motivos para renunciar ao cargo de ministro da Cultura. Para esta pasta, Boluarte escolheu Leslie Urteaga, que ocupava cargos no ministério.