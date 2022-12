Peru expulsa embaixador do México. Sete portugueses continuam retidos no país

Sete dos 66 portugueses que estavam retidos no Peru continuam no país, confirmou esta quarta-feira à Renascença fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

A notícia de que 59 cidadãos portugueses já conseguiram abandonar o país surgiu horas depois de o Governo do Peru ter anunciado a expulsão do embaixador do México, dando ao país 72 horas para retirar o seu representante diplomático de Lima.

Em causa está o facto de o México ter oferecido asilo à família de Pedro Castillo, o Presidente peruano deposto na sequência de uma alegada tentativa de golpe de Estado.

Castillo foi removido do poder no início de dezembro após ter tentado dissolver o Congresso, sendo acusado de rebelião e conspiração.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente do México, classificou já a deposição de Castillo como antidemocrática. E ontem, o chefe da diplomacia mexicana, Marcelo Ebrard, anunciou que o Governo está a negociar a "passagem segura" da família do ex-Presidente peruano, que tem estado albergada na embaixada mexicana em Lima.

Em resposta ao MNE mexicano, a chefe da diplomacia peruana, Ana Cecilia Gervasi, assegurou que foi garantida passagem segura aos familiares de Castillo.

Pouco depois, o gabinete de Gervasi anunciava que o embaixador mexicano Pablo Monroy é agora "persona non grata", por causa de "repetidas declarações pelas mais altas autoridades [do México] sobre a situação política no Peru".