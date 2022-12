Oficial. Zelensky visita hoje Washington

É oficial. Tanto o presidente norte-americano como o próprio Volodymyr Zelensky confirmaram a visita do líder ucraniano aos Estados Unidos.

A visita a Washington do governante ucraniano inclui um discurso perante o Congresso no Capitólio e uma reunião com o Presidente Joe Biden.

Através de uma mensagem no Twitter, o líder ucraniano confirmou esta deslocação, que visa “fortalecer a resiliência e as capacidades de defesa da Ucrânia”. Zelensky avança que tem agendado um encontro com Biden com quem irá discutir a cooperação entre os dois países e que também fará uma intervenção no Congresso.



Também Joe Biden confirmou esta deslocação através de um comunicado. “A visita enfatizará o firme compromisso dos Estados Unidos em apoiar a Ucrânia pelo tempo que for necessário, inclusive, por meio da prestação de assistência económica, humanitária e militar.”