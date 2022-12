Nuclear já representa um quarto da produção de energia na União Europeia

O recurso à energia nuclear está a aumentar na União Europeia (UE) e já representa 25% da produção total.

De acordo com o Eurostat, em 2021, um quarto da energia produzida na União Europa teve origem no nuclear. Em comparação com 2020, registou-se um aumento de 7%.

Apesar de 14 países não terem reatores nucleares, incluindo Portugal, e dos ataques à central de Zaporíjia, na Ucrânia, terem exposto novamente os riscos desta opção, o nuclear continua a ser considerado uma opção.

Esse caminho foi reforçado pela própria UE, que cedeu agora ao nuclear, como uma das alternativas ao gás natural proveniente da Rússia.

Entre os produtores, França lidera e é responsável por mais de metade da produção de energia nuclear: 52%, ou seja, 379.361 gigawatts-hora (GWh). A seguir está a vizinha Alemanha, com 9% da produção total (69.130 GWh). Destacam-se ainda Espanha (8%), Suécia e Bélgica (ambas com 7%).

Só estes cinco países "representaram mais de 83% da quantidade total de eletricidade gerada em instalações nucleares na União Europeia", explica o Eurostat.