Nancy Pelosi realça o "orgulho" em receber Zelensky no Congresso norte-americano

A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, realçou esta quarta-feira "o grande orgulho" de receber o Presidente da Ucrânia no Congresso norte-americano.

Numa declaração à imprensa, Nancy Pelosi classificou Zelensky como um Presidente "bravo e corajoso" do "povo unido e corajoso da Ucrânia".

"Nos últimos dez meses, o povo ucraniano enfrentou a brutalidade de Putin com uma vontade forte. Disse ao Presidente Zelensky que teremos de responsabilizar a Rússia pelas crianças e mulheres vítimas da guerra", indicou.



Nancy Pelosi aplaudiu também o mais recente pacote de ajuda à Ucrânia, anunciado esta quarta-feira por Joe Biden.

E recordou a época da Segunda Guerra Mundial, para assinalar o significado da visita de Zelensky ao Congresso.

"O meu pai era um membro do congresso quando Churchill veio cá depois do Natal, em 1941, para pedir aos EUA para combater tirania na Europa. Oito décadas depois, é a minha honra oficial de receber o Presidente Zelensky. E disse aos congressistas que isto foi uma fonte de orgulho familiar. Zelensky estar aqui será também uma parte brilhante do seu próprio legado", conclui.