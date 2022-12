“Gestão em cima do joelho”. Bill Gates critica abordagem de Elon Musk no Twitter

O co-fundador da Microsoft diz que o novo dono do Twitter, Elon Musk, está a “piorar a polarização digital” com o seu estilo de gestão “em cima do joelho”.

“Penso que a situação do Twitter está certamente a agitar as coisas. Isso, aliado a um conjunto de medidas objetivo proposto por um grande grupo de pessoas, e começamos a ver um tipo de atividade em cima do joelho”, afirmou Gates em entrevista ao Financial Times.

As afirmações surgem depois de ter sido avançado na última semana que Musk contratou para o Twitter pelo menos 17 dirigentes de topo da Tesla, bem como membros da sua própria família.