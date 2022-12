EUA. Comité do Congresso pede publicação da declaração de impostos de Donald Trump

Um comité da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos (EUA) votou a favor da publicação da declaração de impostos de Donald Trump a todos os congressistas da câmara baixa da instituição norte-americana, segundo avança a imprensa local.

Segundo o jornalista Sahil Kapur, da NBC, o comité decidiu depois de 24 votos a favor e 16 contra.

A publicação vai, porém, ocultar "informações pessoais sensíveis" como números da Segurança Social e moradas do antigo presidente dos EUA.

Um congressista republicano do estado do Texas explicou, ao "New York Times", que vão ser divulgados as declarações de impostos de Trump dos últimos seis anos, "incluindo de oito empresas afiliadas".



Esta é a segunda derrota do assumido candidato às Presidenciais de 2024, depois de, esta segunda-feira, outro comité ter acusado Trump de vários crimes, incluindo incitamento à insurreição, conspiração para fraude e obstrução de ato do Congresso, encaminhando o processo ao Departamento de Justiça.