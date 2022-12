Elon Musk deixa de ser CEO do Twitter quando encontrar um sucessor "tolo"

“Vou renunciar ao cargo de CEO assim que encontrar alguém tolo o suficiente para assumir o cargo! Depois disso, vou apenas executar as equipas de software e servidores”, escreveu no Twitter esta madrugada.

A gestão do multimilionário está marcada por várias polémicas. A última foi quando Musk anunciou a interdição de colocar no Twitter ligações ou menções a outras redes, como o Instagram, Facebook ou Mastodon.

Antes, tinha mandado suspender as contas de jornalistas particularmente críticos do seu desempenho. Entre os visados estão os profissionais de 'media' como a CNN (Donie O'Sullivan), os jornais New York Times (Ryan Mac) e Washington Post (Drew Harwell), além de outros jornalistas independentes.

Alguns dos jornalistas visados tinham escrito sobre a decisão do Twitter de suspender uma conta que seguia as viagens do jato particular de Elon Musk, que lidera a empresa desde outubro passado.

Quando chegou ao Twitter, Elon Musk prometeu manter a conta @ElonJet, que seguia de forma automática dos movimentos do avião e que foi criada por um estudante, contando com 500 mil seguidores.

Desde que comprou a plataforma por 44 mil milhões de dólares (41,5 mil milhões de euros), o milionário tem enviado mensagens contraditórias sobre o que é autorizado ou não.