COP15. Quercus aplaude aprovação de acordo "fantástico" sobre biodiversidade

O Quadro Global para a Biodiversidade Kunming-Montreal, com quatro metas de longo prazo e mais de 20 metas de ação urgente já para 2030, “reconhece que a biodiversidade é fundamental para o bem-estar da humanidade e o equilíbrio do planeta”, assinala.

Entre as metas que o acordo estabelece, a Quercus destaca o “compromisso para proteger 30% do planeta até 2030”, a reparação “de maneira efetiva de 30% das áreas degradadas do planeta de ecossistemas terrestres, marinhos e águas continentais”, a redução “para metade do desperdício alimentar no planeta” e “a obrigatoriedade de tomar medidas que integrem em todas as políticas e planos a necessidade de conservação da Biodiversidade, especialmente no caso de atividades que a possam afetar negativamente”.

A associação de defesa do ambiente considera ainda “fundamental” que os objetivos definidos na COP15 “tenham aplicação em todas as políticas nacionais e, em particular, no domínio da conservação e restauro da natureza”.

O acordo histórico foi conseguido após quatro anos de difíceis negociações, que incluíram uma primeira parte da COP15 realizada na China no ano passado, e 10 dias e uma noite de maratona diplomática em Montreal, no Canadá.

O Governo português esteve representado pelo secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, João Paulo Catarino, que disse à agência Lusa que Portugal alcançará as metas preconizadas, uma das quais na presente legislatura.