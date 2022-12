Biden defende uma "paz justa" para os ucranianos

O Presidente norte-americano, Joe Biden, garantiu esta quarta-feira a Volodymyr Zelensky que os Estados Unidos defendem uma "paz justa" para a Ucrânia e manterão o apoio militar, em concreto para defesa aérea.

"Apoiamos a Ucrânia na procura de uma paz justa", destacou Biden no início da sua reunião com o seu homólogo ucraniano, na Sala Oval da Casa Branca.

Em breves declarações aos jornalistas, o chefe de Estado norte-americano destacou ser "uma honra" estar ao lado de Zelensky por este "ser um grande líder".

Biden prometeu ainda que manterá a ajuda financeira, militar e humanitária à Ucrânia, em particular no apoio à defesa aérea, referindo-se à entrega de mísseis Patriot por parte dos norte-americanos, pela primeira vez desde o início do conflito, anunciada pouco antes do líder ucraniano aterrar em Washington.

O líder do governo norte-americano alertou ainda que a Rússia está a "tentar usar o inverno como uma arma" na guerra.

Zelensky agradeceu a Joe Biden, aos congressistas norte-americanos e às "pessoas comuns" dos EUA pelo seu apoio.