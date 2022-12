Zelensky deve ir a Washington discursar perante o Congresso norte-americano

Volodymyr Zelensky é esperado em Washington esta quarta-feira, de acordo com vários órgãos de comunicação norte-americanos, que noticiaram que o Presidente da Ucrânia deve dirigir-se ao Congresso e encontrar-se com Joe Biden na Casa Branca.

Caso se confirme, esta será a sua primeira viagem internacional desde o início da invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro.

Três fontes adiantaram à agência Associated Press (AP) que Zelensky está a preparar a visita a Washington.

Duas fontes do Congresso norte-americano e uma familiarizada com o processo confirmaram os planos da visita, embora tenham falado sob a condição de anonimato devido à natureza altamente sensível da viagem.

As fontes referiram que a visita de Zelenskyy, embora esperada, ainda pode ser cancelada no último minuto devido a questões de segurança.

A visita a Washington do governante ucraniano deve incluir um discurso perante o Congresso no Capitólio e uma reunião com o Presidente Joe Biden.

Esta viagem ocorre quando os congressistas se preparam para votar um pacote de gastos de fim de ano, que inclui cerca de 45.000 milhões de dólares (cerca de 42.000 milhões de euros) em assistência de emergência à Ucrânia e quando os EUA se preparam para enviar mísseis terra-ar Patriot ao país para ajudar a evitar a invasão russa.

Esta medida, caso seja aprovada, será a maior injeção de assistência à Ucrânia pelos EUA e a garantia de que o financiamento possa fluir para o esforço de guerra nos próximos meses.

A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, encorajou os legisladores a estarem presentes na sessão da noite de quarta-feira.

“Estamos a encerrar uma sessão muito especial do 117.º Congresso com uma legislação que traz progresso para o povo americano, bem como apoio à nossa democracia”, destacou Pelosi numa carta aos congressistas.

Zelensky tem-se dirigido quase diariamente a vários parlamentos e organizações internacionais remotamente, através de videoconferência. Já a sua mulher, Olena Zelenska, visitou várias capitais estrangeiras para angariar apoio para enfrentar a invasão russa.

A viagem aos Estados Unidos pode ocorrer um dia depois de Zelensky ter realizado uma visita de alto risco ao que considera ser o ponto mais quente da linha da frente de 1.300 quilómetros, a cidade de Bakhmut, na disputada província de Donetsk, na Ucrânia.