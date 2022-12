"Vocês são os nossos heróis". Zelensky visita cidade na linha da frente

Situação nas quatro regiões anexadas é “extremamente difícil”, admite Putin

No mesmo dia em que Zelensky visita uma cidade na linha da frente da guerra, o presidente russo, Vladimir Putin, admitiu que a situação nas quatro regiões anexadas pela Rússia à Ucrânia é “extremamente difícil”.

“A situação nas repúblicas de Donetsk e Lugansk, assim como nas regiões de Kherson e Zaporíjia, é extremamente difícil”, afirmou na noite desta segunda-feira, num vídeo em que pediu um maior esforço por parte dos funcionários dos Serviços Federais de Segurança (FSB, de Inteligência Estrangeira (SVR) e da Proteção de Altos Funcionários (FSO), por ocasião do Dia dos Serviços de Segurança russo e no 300.º dia de invasão à Ucrânia.

No final do verão, Moscovo anunciou a mobilização de 300.000 reservistas russos para as Forças Armadas, um processo assinalado por diversos erros, reconhecidos pelos responsáveis, e que implicou o exílio de milhares de homens no estrangeiro.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou pelo menos 6,5 milhões de deslocados internos e mais de 7,8 milhões de refugiados para países europeus, pelo que as Nações Unidas classificam esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Neste momento, 17,7 milhões de ucranianos precisam de ajuda humanitária e 9,3 milhões necessitam de ajuda alimentar e alojamento.

A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra 6.755 civis mortos e 10.607 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.