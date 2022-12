Harvey Weinstein condenado por três acusações de violação

Harvey Weinstein foi considerado culpado de três acusações de violação e abusos sexuais a uma mulher, cinco anos depois do início do movimento #MeToo que denunciou as práticas do antigo produtor de Cinema.

Depois de nove dias de deliberações, um júri de um tribunal de Los Angeles condenou Weinstein por abusos a uma modelo europeia que se manteve anónima. O júri manteve-se dividido perante mais quatro acusações relativas a duas outras vítimas e absolveu Weinstein das mesmas.

O veredito é o segundo em dois anos, depois de Harvey Weinstein, agora com 70 anos, ter sido condenado a 23 anos de prisão, em 2020, no Estado de Nova Iorque, por acusações semelhantes de abuso sexual.

Harvey Weinstein é a principal figura do movimento #MeToo, que surgiu para denunciar práticas abusivas de figuras com poder dentro de Hollywood. Uma das figuras mais influentes da indústria e um dos nomes com mais dedicatórias em galas de entregas de prémios, Weinstein foi acusado por mais de 80 mulheres.